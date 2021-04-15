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Finance.ua: Туристичне страхування:
це треба знати перед...

Finance.ua: Туристичне страхування: це треба знати перед...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:01

Finance.ua: Туристичне страхування: це треба знати перед...

Пропонуємо до обговорення:
Відпустка без проблем
Готуючись до поїздки за кордон, особливо у реаліях світу з COVID-19, варто дізнатися про всі нюанси туристичного страхування.

Дивися повний текст Туристичне страхування: це треба знати перед мандрівкою
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:01

Дуже дякую за змістовний та детальний матеріал! Якраз у пошуку страховки напередодні відпустки!
innashepelina
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Модератори: Ірина_, Модератор

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