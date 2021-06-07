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Україні потрібно понад 4 мільярди євро для модернізації...
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Додано: Сер 09 чер, 2021 07:34
Пропонуємо до обговорення:
Україна наразі виконує Національний план із скорочення викидів великими спалювальними установками, проте за відсутності поступу з 2025 року ми почнемо перевищувати показники – для модернізації потрібно 4,3 млрд євро.
Дивися повний текст Україні потрібно понад 4 мільярди євро для модернізації ТЕС — Міненерго
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R2
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Додано: Сер 09 чер, 2021 07:34
Не Украине а собственникам ТЭС... с какого х-на государство должно модернизировать с бюджета приватные ТЭС?
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Джон
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Додано: Сер 09 чер, 2021 08:54
Джон написав:
Не Украине а собственникам ТЭС... с какого х-на государство должно модернизировать с бюджета приватные ТЭС?
Прибыль - приватизируем
Убытки - национализируем
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:05
Ага. У нас все ТЕС уже все давно прихватизированные под условием что олигархи их модернизируют. К тому же по многочисленным заявлениям госчиновников и олигофренов прошли модернизацию. Или куда пошли миллиарды долларов Украинских и Европейских грантов на повышение екологичности и модернизацию? Или деньги раздербанили а с людей опять будут драть три шкуры ради заводов принадлижащих давно олигархам?
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asurovv960
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Додано: Сер 09 чер, 2021 12:26
У нас же усиленная борьба с олигархатом идет : )
Даже RAB - тариф ввели, теперь Олигархам прибыль - нам расходы на ремонт
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pavilion_dv
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Додано: Сер 09 чер, 2021 13:51
asurovv960 написав:
Ага. У нас все ТЕС уже все давно прихватизированные под условием что олигархи их модернизируют. К тому же по многочисленным заявлениям госчиновников и олигофренов прошли модернизацию. Или куда пошли миллиарды долларов Украинских и Европейских грантов на повышение екологичности и модернизацию? Или деньги раздербанили а с людей опять будут драть три шкуры ради заводов принадлижащих давно олигархам?
А теперь ещё украинцы должны оплатить и ремонты прихватизированной инфраструктуры через РАБ-тариф, плюс оплатить постройку "зеленой генерации" с "минимальной маржой 15%", при этом новые объекты остаются в собственности "инвесторов"
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Додано: Сер 09 чер, 2021 17:29
Королевство кривых зеркал.
Если вкладывать, то национализация.....
Но и тут много парадоксов ... всё поизносилось Ринат в них ничего не вкладывал, прибыль получал. А мы теперь должны скидываться на модернизацию, которую он не делал....
Бред
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anton_gms
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Додано: Сер 09 чер, 2021 17:33
пора уже ринатку раскулачивать
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trololo
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Додано: Сер 09 чер, 2021 17:54
Совсем обеднел видно Ахметов после покупки очередного дворца...
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Scotch
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:20
Перш за все, Україні потрібне нормальне керівництво.
А з цими великими зе-крадіями навіть 40 мільярдів не вистачить - вони їх просто вкрадуть.
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alt402
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