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Україні потрібно понад 4
мільярди євро для модернізації...

Україні потрібно понад 4 мільярди євро для модернізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 07:34

Україні потрібно понад 4 мільярди євро для модернізації...

Пропонуємо до обговорення:
Україна наразі виконує Національний план із скорочення викидів великими спалювальними установками, проте за відсутності поступу з 2025 року ми почнемо перевищувати показники – для модернізації потрібно 4,3 млрд євро.

Дивися повний текст Україні потрібно понад 4 мільярди євро для модернізації ТЕС — Міненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 07:34

Не Украине а собственникам ТЭС... с какого х-на государство должно модернизировать с бюджета приватные ТЭС?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:54

  Джон написав:Не Украине а собственникам ТЭС... с какого х-на государство должно модернизировать с бюджета приватные ТЭС?

Прибыль - приватизируем
Убытки - национализируем
:)
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:05

Ага. У нас все ТЕС уже все давно прихватизированные под условием что олигархи их модернизируют. К тому же по многочисленным заявлениям госчиновников и олигофренов прошли модернизацию. Или куда пошли миллиарды долларов Украинских и Европейских грантов на повышение екологичности и модернизацию? Или деньги раздербанили а с людей опять будут драть три шкуры ради заводов принадлижащих давно олигархам?
asurovv960
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 12:26

У нас же усиленная борьба с олигархатом идет : )

Даже RAB - тариф ввели, теперь Олигархам прибыль - нам расходы на ремонт



pavilion_dv
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:51

  asurovv960 написав:Ага. У нас все ТЕС уже все давно прихватизированные под условием что олигархи их модернизируют. К тому же по многочисленным заявлениям госчиновников и олигофренов прошли модернизацию. Или куда пошли миллиарды долларов Украинских и Европейских грантов на повышение екологичности и модернизацию? Или деньги раздербанили а с людей опять будут драть три шкуры ради заводов принадлижащих давно олигархам?

А теперь ещё украинцы должны оплатить и ремонты прихватизированной инфраструктуры через РАБ-тариф, плюс оплатить постройку "зеленой генерации" с "минимальной маржой 15%", при этом новые объекты остаются в собственности "инвесторов"
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:29

Королевство кривых зеркал.
Если вкладывать, то национализация.....
Но и тут много парадоксов ... всё поизносилось Ринат в них ничего не вкладывал, прибыль получал. А мы теперь должны скидываться на модернизацию, которую он не делал....
Бред
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:33

пора уже ринатку раскулачивать
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:54

Совсем обеднел видно Ахметов после покупки очередного дворца...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:20

Перш за все, Україні потрібне нормальне керівництво.
А з цими великими зе-крадіями навіть 40 мільярдів не вистачить - вони їх просто вкрадуть.
alt402
 
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