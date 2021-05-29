Станом на кінець травня поточного року валютні резерви Китаю зросли до 3,2218 трильйона доларів. Вони збільшилися на $23,6 мільярда в місячному вираженні.
Дивися повний текст Валютні резерви Китаю зросли до 3,2 трильйона доларів.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:51
Валютні резерви Китаю зросли до 3,2 трильйона доларів
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Дивися повний текст Валютні резерви Китаю зросли до 3,2 трильйона доларів.
Додано: Сер 09 чер, 2021 11:51
..за месяц они увеличили свой "карман" на столько же, на сколько власти украини не успели украсть за 30 лет "незалежности"... в эту мировую партию "монопольки" им нет равных!!.. громко хлопаю ушами!!.. Куул!!!
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