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НБУ назвав кількість банківських
вкладів українців на...

НБУ назвав кількість банківських вкладів українців на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:42

НБУ назвав кількість банківських вкладів українців на...

Пропонуємо до обговорення:
Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Дивися повний текст НБУ назвав кількість банківських вкладів українців на суму понад 500 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:42

Трохи більше мільйона реальних(відчутних) вкладів(1м198т)...
Delta7
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