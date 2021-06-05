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Захист персональних даних: які
зміни чекають на українців

Захист персональних даних: які зміни чекають на українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:35

Захист персональних даних: які зміни чекають на українців

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про захист персональних даних

Дивися повний текст Захист персональних даних: які зміни чекають на українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:35

Ко мне с разных незнакомых телефонов постоянно звонят. Я их конечно все в бан отправляю. Но появляются все новые и новые. Нужно полиции заняться этими номерами и выяснить, откуда у них появились мои номера. И по цепочке наказать источник утечки моего номера из баз данных
verand2005
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:09

Re: Захист персональних даних: які зміни чекають на українці

verand2005 написав:Ко мне с разных незнакомых телефонов постоянно звонят. Я их конечно все в бан отправляю. Но появляются все новые и новые. Нужно полиции заняться этими номерами и выяснить, откуда у них появились мои номера. И по цепочке наказать источник утечки моего номера из баз данных
Сам по себе номер телефона не является персональными данными
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:42

  verand2005 написав:Ко мне с разных незнакомых телефонов постоянно звонят. Я их конечно все в бан отправляю. Но появляются все новые и новые. Нужно полиции заняться этими номерами и выяснить, откуда у них появились мои номера. И по цепочке наказать источник утечки моего номера из баз данных


такая байда происходит во всем мире. Думается, флаг вам в руки, для гражданского, так сказать, расследования. Если что и мой номер пробейте там тоже по цепочке. Я вам базу с полтеррабайта своего кэша браузера с компа скину, ок? и ещё с двух домашних лаптопов и рабочего ноута и планшета. Вы там сам повыбираете что нужно. Я в день получаю 3-10 робо звонков.
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:44

R2

GDPR докатился до Украины


Из всего что есть в GDPR реально полезным по моему мнению является право на забвение. Будет ли это скопировано в украинском законе?
vitaliy_berdinskikh
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