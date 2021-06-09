У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про захист персональних даних
Дивися повний текст Захист персональних даних: які зміни чекають на українців.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:35
Захист персональних даних: які зміни чекають на українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Захист персональних даних: які зміни чекають на українців.
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:35
Ко мне с разных незнакомых телефонов постоянно звонят. Я их конечно все в бан отправляю. Но появляются все новые и новые. Нужно полиции заняться этими номерами и выяснить, откуда у них появились мои номера. И по цепочке наказать источник утечки моего номера из баз данных
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:09
Re: Захист персональних даних: які зміни чекають на українці
Сам по себе номер телефона не является персональными данными
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:42
такая байда происходит во всем мире. Думается, флаг вам в руки, для гражданского, так сказать, расследования. Если что и мой номер пробейте там тоже по цепочке. Я вам базу с полтеррабайта своего кэша браузера с компа скину, ок? и ещё с двух домашних лаптопов и рабочего ноута и планшета. Вы там сам повыбираете что нужно. Я в день получаю 3-10 робо звонков.
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:44
R2
GDPR докатился до Украины
Из всего что есть в GDPR реально полезным по моему мнению является право на забвение. Будет ли это скопировано в украинском законе?
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:30
Додано: Чет 10 чер, 2021 15:06
Faceless Номер - это просто номер. Но большинство звонящих знают имя и примерный уровень дохода. Как минимум оператор связи базами торговал/торгует. Или спамеры вручную выковыривают телефоны из объявлений на ОЛХ. Сколько раз замечал, что первый просмотр объявления почти всегда с просмотром номера телефона. Т.е. чуваки создают незаконную базу данных.
Додано: Чет 10 чер, 2021 15:15
А нафига в Кабинете свои имя/фамилию прописывать? -- благо у нас не рашкастан: паспорт для покупки симки не требуют.
Для ОЛХ отдельная симка должна быть -- очевидно же...
Додано: Чет 10 чер, 2021 15:53
Это новый, дивный мир в котором нам жить. Трудозатраты на расследование кто и как связал ваш номер телефона с мейлом, доходом, кому продал эти данные, перепродал и кто зарядил бота вам названивать в тысячи, если не миллионы раз превышают возможности любых служб. Этим никто не занимается и заниматься не будет. Ни в Украине, ни в США, ни в ЕС. Такая байда по всему миру. Привыкайте, берегите ваши данные, используйте блокировщики или просто отключите приём звоков с номеров не в телефонной книге.
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:11
Dear_Sir на самом деле не так уж все и сложно. Главное начать давать за спам по голове, как окажется, что и нарушать уже никто не хочет. Частнику этого не потянуть, но как только станет понятно, что защита персональной информации - государственная политика - еще более новый и дивный мир сразу настанет.
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