Захист персональних даних: які зміни чекають на українців

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:16
konsts1174 написав:
Т.е. чуваки создают незаконную базу данных.
Если чуваки изначально создают незаконную базу данных то что им какие-то GDPR-ы?
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