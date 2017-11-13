Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Дивися повний текст НБУ продав золотих пам'ятних монет на 870 тисяч.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:03
НБУ продав золотих пам'ятних монет на 870 тисяч
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Дивися повний текст НБУ продав золотих пам'ятних монет на 870 тисяч.
Додано: Чет 10 чер, 2021 12:04
Непоганий прибуток, хоча що казати. Інтерес до таких монет є завжди. Стежу на віоліті за тенденціями і бачу, що є чимало тих, хто готовий інвестувати в монети
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