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НБУ продав золотих пам'ятних
монет на 870 тисяч

НБУ продав золотих пам'ятних монет на 870 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:03

НБУ продав золотих пам'ятних монет на 870 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Дивися повний текст НБУ продав золотих пам'ятних монет на 870 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:04

Непоганий прибуток, хоча що казати. Інтерес до таких монет є завжди. Стежу на віоліті за тенденціями і бачу, що є чимало тих, хто готовий інвестувати в монети
kabramova581
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