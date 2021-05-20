RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Toyota представила новий
позашляховик легендарної серії...

Toyota представила новий позашляховик легендарної серії...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:46

Toyota представила новий позашляховик легендарної серії...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Toyota офіційно анонсувала нове покоління свого легендарного позашляховика — Toyota Land Cruiser 300.

Дивися повний текст Toyota представила новий позашляховик легендарної серії Land Cruiser (фото, відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94042
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:46

Устарел ещё до выпуска. Что то Тойота задних пасет
4999499
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 23.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Нафтогаз» готує новий позов проти «Газпрому»
R2 » Чет 10 чер, 2021 17:20
0 68
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 17:20
R2
Розкрито всі деталі про новий бюджетний хіт Redmi Note 8...
R2 » Суб 29 тра, 2021 20:54
1 885
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 тра, 2021 20:54
Sanyok77
Samsung представив новий смартфон (фото)
R2 » Чет 20 тра, 2021 23:08
1 477
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 тра, 2021 23:08
N0mad

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95258)
11.06.2021 11:09
MFO summit-2021 (1)
11.06.2021 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.