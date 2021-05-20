Компанія Toyota офіційно анонсувала нове покоління свого легендарного позашляховика — Toyota Land Cruiser 300.
Дивися повний текст Toyota представила новий позашляховик легендарної серії Land Cruiser (фото, відео).
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:46
Toyota представила новий позашляховик легендарної серії...
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Дивися повний текст Toyota представила новий позашляховик легендарної серії Land Cruiser (фото, відео).
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