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Труби першої нитки «Північного
потоку – 2» укладено

Труби першої нитки «Північного потоку – 2» укладено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:18

Труби першої нитки «Північного потоку – 2» укладено

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік – 2"

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:13

Re: Труби першої нитки «Північного потоку – 2» укладено

Это немного не патриотично, но я купил OGZPY в ожидании этого.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 06:53

  Dear_Sir написав:Это немного не патриотично, но я купил OGZPY в ожидании этого.


Да все норм, "Бабло переможе Зло"
hno3
 
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