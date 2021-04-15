Компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік – 2"
Дивися повний текст Труби першої нитки «Північного потоку – 2» укладено.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:18
Труби першої нитки «Північного потоку – 2» укладено
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Труби першої нитки «Північного потоку – 2» укладено.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:13
Re: Труби першої нитки «Північного потоку – 2» укладено
Это немного не патриотично, но я купил OGZPY в ожидании этого.
Додано: Суб 12 чер, 2021 06:53
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