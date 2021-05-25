Стало відомо, що тендер на визначення виробника Пакунків маляти знову перенесено на 3 тижні. Причина - слабка тендерна документація, що лишає лазівки для корупції.
Дивися повний текст Закупівлю Пакунків маляти знову перенесли.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33
Закупівлю Пакунків маляти знову перенесли
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закупівлю Пакунків маляти знову перенесли.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33
Бездарності, популісти при владі. Перетворили в повний хаос вже навіть і те, що нормально працювало до них.
На новонароджених і то знайшли як нажитись.
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