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Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:29
poleg173 написав:
Це означає що якщо умене є куплене пальне то я не зможу повернути ні пальне ні гроші?
Это означает, что самое время глянуть в договор, если не глядели в него при покупке талонов.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 14:43
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