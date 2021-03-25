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На платних камерах в СІЗО
вже заробили мільйони

На платних камерах в СІЗО вже заробили мільйони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:43

На платних камерах в СІЗО вже заробили мільйони

Пропонуємо до обговорення:
Платні камери в українських слідчих ізоляторах принесли державному бюджету 3,93 млн грн.

Дивися повний текст На платних камерах в СІЗО вже заробили мільйони.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:43

Дело за платными судами. Не?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:21

  Dikoy написав:Дело за платными судами. Не?

Так местные диванные эксперты пишут, что давно уже как :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:05

  Dikoy написав:Дело за платными судами. Не?



уже давно, просто рекламы меньше!
следующим этапом по камерам, можно организовать официальный платный вызов женщин с низкой социальной ответственностью, ну и что то типа водки с травкой. не скучать же "жуликам" годами. :mrgreen: бюджет переполниться!
Slon_Nosov
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