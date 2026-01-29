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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18030180311803218033
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 23:00

  flyman написав:
  ЛАД написав:budivelnik, flyman
Вы вообще что-нибудь слышали о взглядах и требованиях АдГ по вопросу нашей войны и наших беженцев?
Интересно, как сошлись такие 2 человека. :)
И арифметика - великая наука, но надо правильно формулировать условия задачи. Иначе можно насчитать такое...

якийсь "гарячий лід", з тим адеге в ЛАДа.
Або труси, або хрестик: або направляє мобресурс, або припиняє допомогу (до літа.), але "пропутінська" (підказка, мало тоді бути не "або-або", а "не-і", Л - логіка!).
Та і явне лідерство (не потенційна більшість, в того адеге лише в одній землі)

Вы меня сильно удивили.
"Або труси, або хрестик" тут совершенно не при чём.
АдГ не думает о нашем "ресурсе". Они просто не хотят тратить немецкие деньги на украинских беженцев.
То, что отправка наших беженцев на родину в Украину увеличит наши людские ресурсы, это всего лишь побочный эффект.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 23:11

це фантастика

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:budivelnik, flyman
Вы вообще что-нибудь слышали о взглядах и требованиях АдГ по вопросу нашей войны и наших беженцев?
Интересно, как сошлись такие 2 человека. :)
И арифметика - великая наука, но надо правильно формулировать условия задачи. Иначе можно насчитать такое...

якийсь "гарячий лід", з тим адеге в ЛАДа.
Або труси, або хрестик: або направляє мобресурс, або припиняє допомогу (до літа.), але "пропутінська" (підказка, мало тоді бути не "або-або", а "не-і", Л - логіка!).
Та і явне лідерство (не потенційна більшість, в того адеге лише в одній землі)

Вы меня сильно удивили.
"Або труси, або хрестик" тут совершенно не при чём.
АдГ не думает о нашем "ресурсе". Они просто не хотят тратить немецкие деньги на украинских беженцев.
То, что отправка наших беженцев на родину в Украину увеличит наши людские ресурсы, это всего лишь побочный эффект.

це фантастика (обіцяти виборцям одне, а зробити "не мішки з цементом тягати")
вони ніби "праві" (як "націоналісти"), а де факто ліві-ліві (електорат ностальгуючих за "соціалізмом із людським обличчям" НДР)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 23:16

  Hotab написав:ЛАД

Ещё раз.
Вы считаете, что переговоры не нужны и нечего и пытаться?

Ще раз, яка вам різниця що я там «щітаю». Я вам кажу, що переговорів нема і не передбачається і саме з вини пітуна. Тому нічого гіршого не зроблено.
Переговоров нет - согласен.
Не будет - это зависит и от нас.
Вам легче от того, что "саме з вини пітуна"?
Для чего тогда вообще нужно было это письмо?
Если бы не Маннергейм, финны тоже могли продолжать воевать и рассказывать - "переговоров нет по вине Сталина, он выдвигает невыполнимые условия". Как здесь рассказывает prodigy они и в 1944 успешно били Красную Армию.
А разница, что вы там "щітаєте" всё же есть.

Цікаво у вас виходить «не треба нікому нічого пояснювати, там промиті пропагандою, нє поможет».
Ви завжди так кажете, чи лише коли вигідно? Бо я памʼятаю зовсім інші ваші слова.
Можете пояснить, что вы имеете ввиду? Когда и какие "зовсім інші слова" я говорил?

Найближчим часом харашо не буде. Пізніше буде.
Оптимистичненький у вас пример с "харашо". Других вариантов нет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 23:25

  flyman написав:
  ЛАД написав:............
Вы меня сильно удивили.
"Або труси, або хрестик" тут совершенно не при чём.
АдГ не думает о нашем "ресурсе". Они просто не хотят тратить немецкие деньги на украинских беженцев.
То, что отправка наших беженцев на родину в Украину увеличит наши людские ресурсы, это всего лишь побочный эффект.

це фантастика (обіцяти виборцям одне, а зробити "не мішки з цементом тягати")
вони ніби "праві" (як "націоналісти"), а де факто ліві-ліві (електорат ностальгуючих за "соціалізмом із людським обличчям" НДР)
Всё равно не понял. Они обещают выдворить мигрантов и не тратить деньги на помощь Украине и хотят это сделать. Пока не могут.
Но, кстати, во многих странах нарастают протесты против мигрантов и не только у партий типа АдГ. И постепенно такие настроения усиливаются. И это совершенно не связано с желанием предоставить Украине людские ресурсы. Пока что правящие партии в Европе придерживаются других взглядов. Что будет дальше, посмотрим. Хз (хтозна).
ЛАД
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  #<1 ... 18030180311803218033
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