|
|
|
YouTube для Android TV отримав нову функцію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 08:31
Пропонуємо до обговорення:
YouTube для Android TV був випущений майже 6 років тому, в серпні 2015 року. Але був у нього один вагомий недолік – відсутність функції контролю швидкості відтворення. Проте, нарешті, YouTube для Android TV, а також Chromecast з Google TV, отримали можливість змінювати швидкість відтворення відео.
Дивися повний текст YouTube для Android TV отримав нову функцію
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94066
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 08:32
Какие 6 лет назад??? В каком 2015 году???! Я в 2013 году купил смартфон Samsung Galaxy S4, там - уже стояло приложение YOUTUBE))))
-
dimonasvilli
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 29.06.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 08:34
А. Всё. Извиняюсь. Это о Android TV)
-
dimonasvilli
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 29.06.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 28 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|