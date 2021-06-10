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У Міненерго назвали умову для
підвищення ціни на газ для...

У Міненерго назвали умову для підвищення ціни на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:38

У Міненерго назвали умову для підвищення ціни на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ у країні значно підвищиться для споживачів у разі зупинки Росією його транзиту через Україну.

Дивися повний текст У Міненерго назвали умову для підвищення ціни на газ для споживачів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:38

Для этого и "придумали" годовой фиксированный тариф.Летом газ продают в три раза дороже и компенсируют будущее возможное подорожание.
sena_2008atp
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