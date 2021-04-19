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Викладачі Президентського
університету матимуть зарплату...

Викладачі Президентського університету матимуть зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:25

Re: Викладачі Президентського університету матимуть зарплату

У нас учителя уже получают такую сумму....
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:19

Сколько же сессия там будет стоить?))
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:05

ждем переток мозгов из Стенфорда и Гарварда!
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:18

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У майбутньому президентському університеті, створення якого анонсував Володимир Зеленський, зарплата викладачів стартуватиме з 4 тисяч "доларів або євро".

Дивися повний текст Викладачі Президентського університету матимуть зарплату від $4000, — Шкарлет.

Наконец-то обещаний будет выполнено :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:02

Ага. Я даже догадываюсь кто будут учителя в етом *университете* и у кого урежут деньги чтобы сделать очередной клубный *университет*
asurovv960
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:02

А прожитковий мінімум для роботодавців, які своїми податками утримують сьогоднішню владу, менше 2000 грн. Слугам наших слуг хочуть платити не менше 110 000 грн.
І це назвали кінцем епохи бідності. Чи можливо наша влада веде свій народ до кінця життєвого???
olwico_k
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:16

пусть лучше скажет за счет чего он такую ЗП нарисует :-)
petrenko_olvas
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  #<12
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