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Україна не використала більше
$7 млрд інвестицій – Любченко

Україна не використала більше $7 млрд інвестицій – Любченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:10

Україна не використала більше $7 млрд інвестицій – Любченко

Пропонуємо до обговорення:
Україна не використала понад $7 млрд інвестицій на різні проєкти від Світового банку, ЄБРР та інших міжнародних інвесторів.

Дивися повний текст Україна не використала більше $7 млрд інвестицій – Любченко.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:10

Менеджеров хороших достаточно. просто бездарности пытаются растащить эти деньги по своим личным карманам.
anton_gms
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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