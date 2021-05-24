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У Мінекономіки анонсували
розробку нової моделі...

У Мінекономіки анонсували розробку нової моделі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:11

У Мінекономіки анонсували розробку нової моделі...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки розробляє нову модель економічного зростання України, а також визначає так звані точки зростання економіки.

Дивися повний текст У Мінекономіки анонсували розробку нової моделі «економічного зростання України».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:11

Вони не розуміють, що для реалізації цих проектів треба інвестиції. А для реального зростання економіки - набагато більше інвестицій. А вони вміють тільки базікати та красти.
ztbbig
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