Пандемія коронавірусу внесла значні зміни в рейтинг найбільш зручних для життя міст світу.
Дивися повний текст Названо найзручніше для життя місто світу.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 17:54
Названо найзручніше для життя місто світу
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Дивися повний текст Названо найзручніше для життя місто світу.
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:54
Аделаида, Перт и Брисбен самые удобные для жизни села.
Хоть и миллионники))
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