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Названо найзручніше
для життя місто світу

Названо найзручніше для життя місто світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:54

Названо найзручніше для життя місто світу

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавірусу внесла значні зміни в рейтинг найбільш зручних для життя міст світу.

Дивися повний текст Названо найзручніше для життя місто світу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:54

Аделаида, Перт и Брисбен самые удобные для жизни села.
Хоть и миллионники))
astatempo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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