Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свою нерухомість.
Дивися повний текст Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої будинки і квартири.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:45
Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої будинки і квартири.
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:45
Так, це ж буквально одразу забезпечить незалежність судової гілки влади
Мудаки
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