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Судді хочуть ускладнити доступ
до інформації про свої...

Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:45

Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої...

Пропонуємо до обговорення:
Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свою нерухомість.

Дивися повний текст Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої будинки і квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:45

Так, це ж буквально одразу забезпечить незалежність судової гілки влади
Мудаки
apyvovar
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:45

Може їм ще зарплату підвищити? Суддя районного суду 1 млн зарплати за минулий рік...
bobomats
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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