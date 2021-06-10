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Разумков назвав основну причину,
через яку інвестори не...

Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 07:15

Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не...

Пропонуємо до обговорення:
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав основну причину, по якій інвестори не приходять в Україну.

Дивися повний текст Разумков назвав основну причину, через яку інвестори не приходять в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 07:15

А как же инвестняни ? Ох уж эти инвесторы, им и памперсы готовы менять и кормить с соски обещают, а им все не так, неблагодарные :)
Igorten
 
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