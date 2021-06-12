Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 12:16
Чтобы народ налоги платил, нужно как минимум начать работать, а не создавать видимость бурной деятельности, тогда и результаты будут и соответственно оплата за проделанную работу в виде налогов! Платить не за что, просто кормить кучку бездельников никто не будет
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