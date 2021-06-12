RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев пояснив, чому в
Україні не знижують податки

Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:16

Чтобы народ налоги платил, нужно как минимум начать работать, а не создавать видимость бурной деятельности, тогда и результаты будут и соответственно оплата за проделанную работу в виде налогов! Платить не за что, просто кормить кучку бездельников никто не будет
petrenko_olvas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 24.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка 1, 2
R2 » Суб 12 чер, 2021 14:19
18 1380
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 чер, 2021 08:50
safonovstanislav
Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ, — Гетманцев 1, 2, 3
R2 » Пон 14 чер, 2021 09:59
27 2057
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 17:39
ricardo
В «Слузі народу» розповіли, як в Україні збільшити...
R2 » Пон 14 чер, 2021 07:33
8 469
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 18:19
pavilion_dv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.