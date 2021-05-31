|
|
Стартує пільгове розмитнення «єврономерів»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:21
Пропонуємо до обговорення:
В Україні від 15 червня розпочався пільговий період для легалізації автомобілів на іноземній реєстрації.
Дивися повний текст Стартує пільгове розмитнення «єврономерів»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94095
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:21
А когда начнут доплачивать за еврономера ? :)
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4384
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 1306 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор