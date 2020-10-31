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ТОП-20 секторів, які
генерували 95% доходів усієї...

ТОП-20 секторів, які генерували 95% доходів усієї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:06

ТОП-20 секторів, які генерували 95% доходів усієї...

Пропонуємо до обговорення:
Провідними секторами української економіки за виручкою у 2019 році стали оптова та роздрібна торгівля.

Дивися повний текст ТОП-20 секторів, які генерували 95% доходів усієї економіки України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:06

Интересно сколько заплатили за уточнение по ФОПам в айти? Каким образом оно влияет на доходы экономики? Или нужно формировать мнение что айтишники обкрадают пенсионеров? Файненс, давай про дорожай бетонометров и статистику аренды, а то давно не было, а продаванам нужно чтото продавать.
kozlodoev
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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