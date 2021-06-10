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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:Написано же в законе, наличные деньги и банковские металлы задекларировать нельзя.
В законе записано что можно задекларировать положив их на специальный банковский счёт.

Но ты закон не читал и не знаешь об этом.

Понятно, теряется основное преимущество налички, всю наличку надо сдать, звучит угрожающе.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:12

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Их надо сдать и положить на специальный счет в банке, заплатить 5%

Но это только в том случае, если сумма этих наличных или строимость драгметаллов не может быть объяснена официальными источниками доходов.

За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:13

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  hxbbgaf написав:Понятно, теряется основное преимущество налички, всю наличку надо сдать, звучит угрожающе.
Можешь не сдавать.

Если ты до этого не платит налоги то чего вдруг сейчас твоё мнение поменялось и ты срочно захотел заплатить 2,5% (опять напоминаю что это вместо незаплаченных ранее 18%)? Неужели ты решил стать честным парнем испугавшись того что Гетманцев обещал усилить контроль доходов когда-то в далеком будущем?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:20

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Их надо сдать и положить на специальный счет в банке, заплатить 5%

Но это только в том случае, если сумма этих наличных или строимость драгметаллов не может быть объяснена официальными источниками доходов.

За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?

Могут, есть такое понятие как дарственная, почему нет.
По идее доходы за любой период, абы были понятны источники. Это на самом деле дает достаточный зазор: можно смело под источник сбережений засчитывать все официальные доходы брутто, будто с них ничего не тратилось, а все шло в сбережения, по крайней мере пока все трактуется таким образом.
Актуален вопрос курсовых разниц, это да. Ну потому желательно таки было всегда сохранять квитанции по валютообмену, покупке металлов, и проч. Тут порядок оценки действительно пока непонятен.

Вы так переживаете, будто золота накупили на сумму больше, чем суммарно официально заработали за всю жизнь
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:34

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?

...
Актуален вопрос курсовых разниц, это да. Ну потому желательно таки было всегда сохранять квитанции по валютообмену, покупке металлов, и проч. Тут порядок оценки действительно пока непонятен.

Вы так переживаете, будто золота накупили на сумму больше, чем суммарно официально заработали за всю жизнь

Так кто-то ж тут вчера писал: "работал человек всю жизнь вчерную (причем это не сотрудник такой плохой -- злодей работодатель нивкакую лишние налоги платить с ЗП сотрудника не хотел -- с вычетом из ЗП, естественно) -- а тут оп-па, декларация подошла" :lol:
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