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Рада схвалила податкову амністію для українців
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:10
vitaliy_berdinskikh написав: hxbbgaf написав:
Написано же в законе, наличные деньги и банковские металлы задекларировать нельзя.
В законе записано что можно задекларировать положив их на специальный банковский счёт.
Но ты закон не читал и не знаешь об этом.
Понятно, теряется основное преимущество налички, всю наличку надо сдать, звучит угрожающе.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:12
Faceless написав: hxbbgaf написав:
Их надо сдать и положить на специальный счет в банке, заплатить 5%
Но это только в том случае, если сумма этих наличных или строимость драгметаллов не может быть объяснена официальными источниками доходов.
За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:13
hxbbgaf написав:
Понятно, теряется основное преимущество налички, всю наличку надо сдать, звучит угрожающе.
Можешь не сдавать.
Если ты до этого не платит налоги то чего вдруг сейчас твоё мнение поменялось и ты срочно захотел заплатить 2,5% (опять напоминаю что это вместо незаплаченных ранее 18%)? Неужели ты решил стать честным парнем испугавшись того что Гетманцев обещал усилить контроль доходов когда-то в далеком будущем?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:20
hxbbgaf написав: Faceless написав: hxbbgaf написав:
Их надо сдать и положить на специальный счет в банке, заплатить 5%
Но это только в том случае, если сумма этих наличных или строимость драгметаллов не может быть объяснена официальными источниками доходов.
За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?
Могут, есть такое понятие как дарственная, почему нет.
По идее доходы за любой период, абы были понятны источники. Это на самом деле дает достаточный зазор: можно смело под источник сбережений засчитывать все официальные доходы брутто, будто с них ничего не тратилось, а все шло в сбережения, по крайней мере пока все трактуется таким образом.
Актуален вопрос курсовых разниц, это да. Ну потому желательно таки было всегда сохранять квитанции по валютообмену, покупке металлов, и проч. Тут порядок оценки действительно пока непонятен.
Вы так переживаете, будто золота накупили на сумму больше, чем суммарно официально заработали за всю жизнь
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:34
Faceless написав: hxbbgaf написав:
За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?
...
Актуален вопрос курсовых разниц, это да. Ну потому желательно таки было всегда сохранять квитанции по валютообмену, покупке металлов, и проч. Тут порядок оценки действительно пока непонятен.Вы так переживаете, будто золота накупили на сумму больше, чем суммарно официально заработали за всю жизнь
Так кто-то ж тут вчера писал: "работал человек всю жизнь вчерную (причем это не сотрудник такой плохой -- злодей работодатель нивкакую лишние налоги платить с ЗП сотрудника не хотел -- с вычетом из ЗП, естественно) -- а тут оп-па, декларация подошла"
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