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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:46

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

  wild.tomcat написав:вказаний дохід ніяк не пояснює наявність всілякого рухомого та нерухомого майна, фірм, годинників та іншого

Ты сначала написал про доход, который по твоей версии не имеет источника. Оказалось что источники доходов есть.

Теперь ты вдруг захотел чтобы в декларации были расписаны не только доходы этого года но и расписаны все доходы с их источниками, даты приобретения неджвижимости и движимости начиная с 18 лет. Но ни в одной стране мира не подают такие декларации. Ты сам готов подавать такую декларацию? У тебя записаны все твои доходы и источники с момента совершеннолетия? И ты будешь переписывать это всё в декларацию каждый год? Уверен что не готов и не имееть таких данных.
vitaliy_berdinskikh
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