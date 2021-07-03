Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:01

BIGor написав: vitaliy_berdinskikh написав: Уточняю: все свои белые доходы. Разве не об этом речь в фразе "у матери Гетманцева"?



Ведь того которому я отвечал возбудили не какие-то тайные суммы о которых он узнал, а именно сумы в декларации которые публичны и проверяются НАЗК. Если это не белые задекларированные доходы то что тогда это? Уточняю: все свои белые доходы. Разве не об этом речь в фразе "у матери Гетманцева"?Ведь того которому я отвечал возбудили не какие-то тайные суммы о которых он узнал, а именно сумы в декларации которые публичны и. Если это не белые задекларированные доходы то что тогда это?

Проверяются НАЗК, хорошо, вот проверили они, нашли у Гетьманцева пару лишних офисных помещений, котоые он не смог бы купить на зп министра, что дальше? Проверяются НАЗК, хорошо, вот проверили они, нашли у Гетьманцева пару лишних офисных помещений, котоые он не смог бы купить на зп министра, что дальше?

Чиновники уже подают декларации. Причем эти декларации публичны. Причем их проверяет НАЗК и пихусы, а также все регулярные посетители форума Финансы.уа

В смысле не смог купить с зарплаты? У него кроме зарплаты министра нет других денег? Нет накоплений? Я вот бегло гляжу и вижу минимум 70к евро.В случае же если он покупает что-то на что у него вообще нет денег - наверняка это прописано в законе о НАЗК, как НАЗК это проверяет и что потом делает. Напомню что у нас восстановлена статья о гражданской конфискации для чиновников. Запамятовал точное название, но все тут присутствующие должны помнить ибо журна*листы как дурни носились с этой темой в 2018-2019 годах - это было мегапопулярной зрадой в которой конечно же был виноват лично Порошенко, при том что закон признал неконституционным Конституционный суд.В общем то давайте какую-то черту подведём.Тут хочется вспомнить фразу барыги: какие ещё декларации вам нужны?