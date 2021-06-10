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За три роки бюджет недоотримав
понад 2,6 мільярда від...

За три роки бюджет недоотримав понад 2,6 мільярда від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:34

За три роки бюджет недоотримав понад 2,6 мільярда від...

Пропонуємо до обговорення:
За 2018–2020 роки Державний бюджет України недоотримав понад 2,6 млрд грн акцизного податку з електроенергії.

Дивися повний текст За три роки бюджет недоотримав понад ₴2,6 мільярда від акцизу з електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:34

"средняя цена на электроэнергию уменьшилась на 13,7%. А вот цена для населения практически не изменились."
Интересно какой специалист написал эту чушь.Цена для населения уаеличилась
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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