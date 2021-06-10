За 2018–2020 роки Державний бюджет України недоотримав понад 2,6 млрд грн акцизного податку з електроенергії.
Дивися повний текст За три роки бюджет недоотримав понад ₴2,6 мільярда від акцизу з електроенергії.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 10:34
За три роки бюджет недоотримав понад 2,6 мільярда від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За три роки бюджет недоотримав понад ₴2,6 мільярда від акцизу з електроенергії.
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:34
"средняя цена на электроэнергию уменьшилась на 13,7%. А вот цена для населения практически не изменились."
Интересно какой специалист написал эту чушь.Цена для населения уаеличилась
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