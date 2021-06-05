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Міжбанк: середа не
дасть нудьгувати нікому

Міжбанк: середа не дасть нудьгувати нікому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:04

Міжбанк: середа не дасть нудьгувати нікому

Пропонуємо до обговорення:
Середа на валютному ринку не дасть нудьгувати нікому: ні банкам, ні їхнім клієнтам, ні самому Нацбанку.

Дивися повний текст Міжбанк: середа не дасть нудьгувати нікому.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:04

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Модератори: Ірина_, Модератор

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