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Зеленський про МВФ: «Не можна
торгувати реформами за гроші»

Зеленський про МВФ: «Не можна торгувати реформами за гроші»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:59

Зеленський про МВФ: «Не можна торгувати реформами за гроші»

Пропонуємо до обговорення:
Україна виконає свої зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) і може отримати транш восени.

Дивися повний текст Зеленський про МВФ: «Не можна торгувати реформами за гроші».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:59

Нельзя торговать реформами за деньги? Я дико извиняюсь, а чем вы все 30 лет занимаетесь? (вопрос не лично к Зеленскому, конечно, у него был другой профиль до последнего времени)
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:54

у него и сейчас другой профиль ... как в одном из номеров про немецкие фильмы для взрослых
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:09

А як з вами, дикунами, інакше можна? Просто так вам дати грошей?
Дякую сказав би краще, що не послали ще досі куди подалі.
Тільки і вміє, що язиком тріпати. Реформи де? Мудло
apyvovar
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:17

Нельзя торговать...когда ты придурок клоун 🤡 Беню посадишь и вернёш украденное
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:20

Загалом вже банкіри прогнозують двозначну інфляцію. Тож кожен зевиборець незабаром стане мільйонером. Як у 90х
ztbbig
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:15

У клоуна новый отмаз, почему нет реформ, он борется с каким-то алигархатом, потом с проституцией и закончит несправедливостью в политике
grig90vic
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:25

Re: Зеленський про МВФ: «Не можна торгувати реформами за гро

Не можна вимагати від наркомана-алкоголіка лікування за гроші.
equinox
 
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