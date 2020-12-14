Євросоюз і США створюють експертну групу, яка визначить, як найкраще безпечно відновити подорожі в період пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Євросоюз і США створюють експертну групу для безпечного відновлення подорожей.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 16:38
Євросоюз і США створюють експертну групу для безпечного...
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Дивися повний текст Євросоюз і США створюють експертну групу для безпечного відновлення подорожей.
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:38
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