Американський концерн IBM розмістив в Німеччині найпотужніший комерційний квантовий комп'ютер в Європі.
Дивися повний текст У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі (фото).
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Додано: Чет 17 чер, 2021 06:21
У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер...
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Дивися повний текст У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі (фото).
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