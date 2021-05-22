Американський концерн IBM розмістив в Німеччині найпотужніший комерційний квантовий комп'ютер в Європі.
Дивися повний текст У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі (фото).
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Додано: Чет 17 чер, 2021 06:21
У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер...
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Дивися повний текст У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі (фото).
Додано: Чет 17 чер, 2021 08:18
Re: У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер
А потом комсомолка и агент Штази Меркелиха продаст его своему куратору Вове)... а вот Вова уже развернется алгоритмы шифрования для квантового компа не есть проблема.... в общем загоняйте все в Дию и цифру и будет скоро всем нашим дижитализаторам счастье).
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:11
Коммерчески пригодный квантовый компьютер так же далек от реальности, как электростанция на термоядерной энергии и полеты Маска на Марс.
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