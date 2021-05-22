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У Німеччині запрацював найпотужніший
квантовий комп'ютер...

У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 06:21

У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер...

Пропонуємо до обговорення:
Американський концерн IBM розмістив в Німеччині найпотужніший комерційний квантовий комп'ютер в Європі.

Дивися повний текст У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 06:22

Прикольно.
Срочно крипту майнить.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:18

Re: У Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер

А потом комсомолка и агент Штази Меркелиха продаст его своему куратору Вове)... а вот Вова уже развернется алгоритмы шифрования для квантового компа не есть проблема.... в общем загоняйте все в Дию и цифру и будет скоро всем нашим дижитализаторам счастье).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:11

Коммерчески пригодный квантовый компьютер так же далек от реальности, как электростанция на термоядерной энергии и полеты Маска на Марс.
Ferox
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