«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на...
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Shaman написав:а сколько должен получать член правления такой компании? дайте свою оценку...
А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный? Дайте свою оценку. У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз. Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии. Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная.
Социальное государство? Неужели?
Статья 1.Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство. https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf Есть основной закон - конституция, его нужно чтить и выполнять. Как ориентир штаты перед которыми теперь преклоняются, если нет основ конституции в действии - нет и государства. Можно стать придатком какой то страны выполняя поручения и отчитываясь перед ее руководством - но не больше. В конечном итоге - предлагаете чтобы более достойные по чьему то усмотрению получали все и жили за счет остальных - голодранцев? Так не будет - уедут даже самые криворукие - это приговор не только для основного закона. Люди - основа любого государства. Нет даже основ правового статуса - нет равенства перед законом для всех. ТОЧКА.
15.02.2021 Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99
«Мы знаем, и это тоже не большая тайна, что себестоимость добычи — кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности „Нафтогаза“, — примерно 2,6 гривны. То есть в 2−3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена».
«Но этот газ не идет ни на какой экспорт. То есть газ, добытый в Украине, как я и сказал, идет на нужды населения».
«Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если будет работать „Нафтогаз“ только по себестоимости, „Нафтогаз“ тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а „Нафтогаз“ практически всю прибыль платит в бюджет — кажется 95% – то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет — это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону».
Вкладчик1234 написав:Нафтогаз составил финансовый план на 2021 год.
Согласно нему, зарплата члена правления в 2021 году в среднем составит 1,37 млн гривен в месяц, а члена набсовета - 532,98 тысяч гривен.
Всего же на выплату зарплат правлению компании будет выделено 82,29 млн гривен, а на выплату зарплат набсовету - 44,77 млн гривен.
Епоха бiдностi закiнчилася.
а сколько должен получать член правления такой компании? дайте свою оценку...
А сколько должен получать хирург высшей квалификации, врач, военный? Дайте свою оценку. У нас социальное государство, по конституции, к тому же государство у нас не багатое в текущий момент, а значит зарплаты должны отталкиваться от какого то внутреннего критерия в стране. 50-60К для государства нашего уровня самый раз. Не может член набсовета получать баснословные зарплаты, в убыточном предприятии. Возможно для вас не нонсенс, когда добывающая компания получает прибыль от добычи газа, а прокладка перепродающая с 2-3 кратной наценкой полностью убыточная.
а насчет хирурга Вы привели ох какой пример пальцем в небо сколько в нашей стране зарабатывают хирурги высокой квалификаци - я думаю те же от 100 т грн. да, не все официально, но мы же смотрим в целом, да? у врачей все хорошо. у учителей и военных чуть хуже. хоть проф учитель тоже живет не на одну зп, и не на две
может для Вас это и много, но 50 тыс грн - это зп высококвалифицированного специалиста.
Народный депутат Украины от "Слуги народа" и глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что украинцам "на физиологическом уровне" достаточно заработной платы в 5-5,5 тысяч гривен. Об этом она сказала в комментарии изданию "Страна".
"На физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тыс. грн", — отметила Галина Третьякова.
Впрочем, парламентарий подчеркнула, что она ориентируется не на "физиологический уровень прожиточного уровня, а на социальный или национальный".
"И считаю, что он сейчас должен составлять не меньше, чем 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тыс. грн", — резюмировала "слуга".
Отметим, в последней декларации Третьякова указала, что ее заработная плата за 2020 год составляла 510 тыс. грн. Из этого следует, что ее средняя месячная зарплата в прошлом году составляла около 42,5 тыс. грн.
А летом 2020 года Третьякова же жаловалась, что ей недостаточно этой суммы.