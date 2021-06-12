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Соціальна допомога в Україні:
для кого передбачені...

Соціальна допомога в Україні: для кого передбачені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:56

Соціальна допомога в Україні: для кого передбачені...

Пропонуємо до обговорення:
Які послуги надаються соціальними службами в Україні?

Дивися повний текст Соціальна допомога в Україні: для кого передбачені пільги і чому їх зробили платними.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:56

Для того чтобы оформить помощь одинокому пенсионеру в Киеве нужно быть здоровым и на ногах.Иначе будешь ждать "у моря погоды".Проверено
lykreciys
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