Які послуги надаються соціальними службами в Україні?
Дивися повний текст Соціальна допомога в Україні: для кого передбачені пільги і чому їх зробили платними.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:56
Соціальна допомога в Україні: для кого передбачені...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Соціальна допомога в Україні: для кого передбачені пільги і чому їх зробили платними.
Додано: Чет 17 чер, 2021 16:56
Для того чтобы оформить помощь одинокому пенсионеру в Киеве нужно быть здоровым и на ногах.Иначе будешь ждать "у моря погоды".Проверено
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