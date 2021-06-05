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Нардепи пропонують оподаткувати
«надприбуток» експортерів

Нардепи пропонують оподаткувати «надприбуток» експортерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:37

  Fashik написав:Ты сперва поработай с НДС, чтобы понять как это работает. Потом умничай. Никто никому ничего не возмещает, а происходит перерасчёт. И если экспортеру полагается возврат, то его ещё нужно попробовать выдрать у налоговой, а если приходится доплатить, то всегда в кассу.

А чого з такою злобою? Чи в твоїй задрипаній конторі зі всіма незнайомими людьми так прийнято спілкуватися? Немає ніякого значення, як називається процедура повернення ПДВ,"возмещение" чи "перерасчет". В будь-якому випадку контора,в якій ти працюєш, отримує живі гроші,які витягнуті державою з гаманців рядових українців,яким ніхто нічого "не пересчитывает" і нічого "не возмещает".
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:57

  qazzax написав:В будь-якому випадку контора,в якій ти працюєш, отримує живі гроші,які витягнуті державою з гаманців рядових українців,яким ніхто нічого "не пересчитывает" і нічого "не возмещает".

Откуда такие странные идеи? Возврат НДС - это части собственных денег конторы, которые она предварительно потратила на закупки. Каким боком тут рядовые украинцы? Им не возвращают, но и в пользу конторы с них никто ничего не берёт.
Для рядовых украинцев в определённых ситуациях тоже есть налоговая скидка. Но, конечно, не с НДС, а с НДФЛ.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:44

  qazzax написав:
  Fashik написав:Ты сперва поработай с НДС, чтобы понять как это работает. Потом умничай. Никто никому ничего не возмещает, а происходит перерасчёт. И если экспортеру полагается возврат, то его ещё нужно попробовать выдрать у налоговой, а если приходится доплатить, то всегда в кассу.

А чого з такою злобою? Чи в твоїй задрипаній конторі зі всіма незнайомими людьми так прийнято спілкуватися? Немає ніякого значення, як називається процедура повернення ПДВ,"возмещение" чи "перерасчет". В будь-якому випадку контора,в якій ти працюєш, отримує живі гроші,які витягнуті державою з гаманців рядових українців,яким ніхто нічого "не пересчитывает" і нічого "не возмещает".


Мдя, п... І це на фінфорумі.
З таким розумінням економічних процесів дорога одна - в парламент під прапором "слуг"
L
 
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  #<12
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