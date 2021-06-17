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Держава зазнала збитків на
понад 129 млн грн через...

Держава зазнала збитків на понад 129 млн грн через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:06

Держава зазнала збитків на понад 129 млн грн через...

Пропонуємо до обговорення:
Держава зазнала збитків понад 129 млн грн, через неконкурентну закупівлю «пакунків малюка». Протягом трьох років бюджетні кошти витрачалися на оплату послуг міжнародного посередника, під виглядом проєктів міжнародної технічної допомоги», яка фактично не здійснювалась.

Дивися повний текст Держава зазнала збитків на понад 129 млн грн через фінансові махінації з «Пакунками малюка».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:06

Якби деражава слідкувала за дотриманням своїх обіцянок - не було б такої проблеми. Пакунки дійсно крута річ, та отримати бокс - це як виграти в лотерею. А обіцяли, що кожна матуся буде нати пакунок. Знайомі, що отримували грошову компенчацію купу проблем із нею мають
vargich_nata2001
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:52

Поэтому бизнес и не торопится платить налоги, половину по карманам "кровосись" расходится.
alex_dvornichenko
 
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