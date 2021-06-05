Міністерство енергетики наступного тижня представить оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії (ПСО)
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:49
Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:09
Україна в ТОП 10 краін що намайнила кріптовалюти.
Тож робіть висновки - де - хто - за чий рахунок.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:22
Re: Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:26
Та цэ кльово, увэличить цэни шоб бiльшэ экономили. Тут як у сполучених посудинах,
Платити бiльше за тих хто платить мэнше.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:08
Пока не могут сообразить как быть с домами где используются электроплиты да и льготных организаций разных хватает а то бы уже давно повысили по расчётам Ахметова и ШМЫГАЛЯ, НКРККУ разумеется подтвердит эту справедливую цену учитывая кто платит им космические зарплаты))
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:47
У каждого свой:
Там, только есть маленький такой маленький нюанс, что позволяет кидать ВСЕХ и ВСЯ.
Ознакомьтесь один из четырёх пунктов:
Поэтому ибо "деньги не пахнут" разводят все по беспределу.
Этакий "нежданчик" на гоп-стоп.(ибо утратили силу некоторые законодательные Акты)
- В лохах остались усе.
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