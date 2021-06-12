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Гетманцев: податкова амністія в Україні - єдиний шанс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:36
Пропонуємо до обговорення:
В Україні запровадили податкову амністію. Вона дозволить українцям легалізувати свої активи, тобто вивести неоподатковані колись кошти "в білу" і уникнути відповідальності у майбутньому.
Дивися повний текст Гетманцев: податкова амністія в Україні - єдиний шанс легалізувати статки
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:04
Важливий момент: нульові декларації не подаватимуть чиновники.
В законе нет ни слова о нулевых декларацих.
Писать такое будучи журналистом финансового сайта ....
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vitaliy_berdinskikh
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