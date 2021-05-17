RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому загрожує автоматичний
арешт рахунків — пояснення...

Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:48

Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції змінило процедуру автоматичного арешту рахунків боржників.

Дивися повний текст Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення експерта.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94207
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:48

Жизнь налаживается.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10864
З нами з: 03.11.08
Подякував: 837 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:51

В свою очередь банк накладывает арест на эти деньги и уведомляет об этом исполнителя, который направляет банкам требование о списании средств со счетов должника и реквизиты государственного или частного исполнителя, куда их нужно перевести. С этих счетов средства пересылают взыскателю.


А хозяина этих счетов уведомлять о списании средств не надо? От, мягко говоря, недобросовестных исполнителей никто не застрахован.

Сравнительно недавно на форуме обсуждалась новость, как у отца погибшего атошника по подделанному судебному решению были списаны со счета выплаченные ему за погибшего сына 300 тыс. грн., которые он держал на учебу внуков. Дед об этом узнал совершенно случайно, кажется через год после списания, больше полугода с адвокатом идут попытки возврата денег, но возврат маловероятен.

Если одновременно с уведомлением исполнителя будет уведомлен и хозяин счета (об аресте счета), то подобного можно избежать. Если нет, то любой гражданин Украины (форумчане не исключение) может в одночасье лишиться всех своих средств в банках и даже не будет знать об этом.
yanyura
 
Повідомлень: 5971
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:49

Полный беспредел со стороны власти при попустительстве народа, молчат, значит будут и дальше давить, молчите и терпите, жизнь наладится.
muznikolaj02
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 03.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 01:59

Банки клієнтів втрачати навряд захочуть, то мабуть ще і повідомлять клієнта за годину до блокування
kotik902008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:57

  yanyura написав:
В свою очередь банк накладывает арест на эти деньги и уведомляет об этом исполнителя, который направляет банкам требование о списании средств со счетов должника и реквизиты государственного или частного исполнителя, куда их нужно перевести. С этих счетов средства пересылают взыскателю.


А хозяина этих счетов уведомлять о списании средств не надо? От, мягко говоря, недобросовестных исполнителей никто не застрахован.

Сравнительно недавно на форуме обсуждалась новость, как у отца погибшего атошника ...

Если банк нормальный -- уведомление ровно в момент ареста придет. Про остальные банки -- понятия не имею. Но даже если уведомления нет -- и фиг с ними (при наличии-то нормальных банков).

Т.е. за прошедший с тех пор год ни одного нового случая? -- я это просто отличной оценкой нашей судовой системы считаю :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:34

Re: Кому загрожує автоматичний арешт рахунків — пояснення...

  _hunter написав:Если банк нормальный -- уведомление ровно в момент ареста придет. Про остальные банки -- понятия не имею. Но даже если уведомления нет -- и фиг с ними (при наличии-то нормальных банков).

Вы не уловили нюанс - украинские банки имеют право, но не обязаны уведомлять владельца об аресте и списании денег с его счета, а вот уведомлять исполнителя и списывать деньги обязаны.

Т.е. за прошедший с тех пор год ни одного нового случая?

Может и были случаи, я не искал, мне это не интересно. Но ваше заявление
я это просто отличной оценкой нашей судовой системы считаю

это просто феерично :lol:
yanyura
 
Повідомлень: 5971
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:53

  yanyura написав:
  _hunter написав:Если банк нормальный -- уведомление ровно в момент ареста придет. Про остальные банки -- понятия не имею. Но даже если уведомления нет -- и фиг с ними (при наличии-то нормальных банков).

Вы не уловили нюанс - украинские банки имеют право, но не обязаны уведомлять владельца об аресте и списании денег с его счета, а вот уведомлять исполнителя и списывать деньги обязаны.

Т.е. за прошедший с тех пор год ни одного нового случая?

Может и были случаи, я не искал, мне это не интересно. Но ваше заявление
я это просто отличной оценкой нашей судовой системы считаю

это просто феерично :lol:

Это кто-то как-то странно прочитал фразу "Если банк нормальный -- уведомление ровно в момент ареста придет"... Еще раз: нормальных банк клиента уведомит -- хоть и _не обязан_. Что в "не нормальных" -- я уже писал -- абсолютно не важно.

А что не так? -- За год единственный "сбой" -- чем не отлично?
_hunter
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: konsts1174 і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд заборонив накладати арешт на кошти УЗ в банках
R2 » Вів 08 чер, 2021 16:57
1 270
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 16:57
Scorpion1
Чому в Україні зростають ціни на житло — пояснення експерта
R2 » Суб 05 чер, 2021 14:35
6 1320
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 чер, 2021 10:27
BIGor
Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 12 тра, 2021 13:21
52 5121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 12:18
Slon_Nosov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.