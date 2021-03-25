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Платні ліфти і вигідна оренда:
порівняння цін у Грузії...

Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:54

Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії...

Пропонуємо до обговорення:
Грузія, так само як і Україна, прагне бути частиною Європейського союзу і навіть стала асоційованим членом ЄС раніше.

Дивися повний текст Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії та Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:00

Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине
targafrime
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:17

  targafrime написав:Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине

А яка "на самом деле" зарплата в Грузії? Не в Тбілісі, а саме в Грузії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 23:37

andrijk777
Примерно такая же как в Украине, долларов 300-400 , но коммуналка намног дешевле,в Грузии нет отопления, Транспорт и бензин тоже дешевле, автомобили намног дешевле как Б,у так и новые. ну а в остальном примерно так же как и в Украине.
targafrime
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:37

  targafrime написав:andrijk777
Примерно такая же как в Украине, долларов 300-400 , но коммуналка намног дешевле,в Грузии нет отопления, Транспорт и бензин тоже дешевле, автомобили намног дешевле как Б,у так и новые. ну а в остальном примерно так же как и в Украине.

https://tbilisi.flagma-ge.com/ru/vakans ... 11750.html
https://tbilisi.flagma-ge.com/ru/vakans ... 11740.html
І це Тбілісі!
Цікаво де "примерно так же как в Украине" пропонують зарплату "від 4000 грн"?
andrijk777
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