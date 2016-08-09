Фахівці порталу з пошуку роботи robota.ua розповіли, коли краще брати відпустку у 2025 році, щоб вона була вигідною та продуктивною.
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Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 16:30
Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025
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Дивися повний текст
Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025
Додано: Пон 30 гру, 2024 16:30
Шановні читачі!
А як Ви плануєте свою відпустку в 2025 році?
Які найкреативніші способи відпочинку Ви знаєте?
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