Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії...
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Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине
targafrime написав:Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине
А яка "на самом деле" зарплата в Грузії? Не в Тбілісі, а саме в Грузії.
andrijk777 Примерно такая же как в Украине, долларов 300-400 , но коммуналка намног дешевле,в Грузии нет отопления, Транспорт и бензин тоже дешевле, автомобили намног дешевле как Б,у так и новые. ну а в остальном примерно так же как и в Украине.
targafrime написав:andrijk777 Примерно такая же как в Украине, долларов 300-400 , но коммуналка намног дешевле,в Грузии нет отопления, Транспорт и бензин тоже дешевле, автомобили намног дешевле как Б,у так и новые. ну а в остальном примерно так же как и в Украине.
targafrime написав:Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине
targafrime написав:Бред, такую среднюю зарплату получают разре что в Киеве, в реале люди получают намного меньше, насчёт Грузии минимальная зарплата в 20 лари её никто не получает это просто на бумагах, Так что на самом деле в Грузии жизнь дешевле и зарплаты чуть-чуть выше чем в Украине