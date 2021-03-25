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Платні ліфти і вигідна оренда:
порівняння цін у Грузії...

Платні ліфти і вигідна оренда: порівняння цін у Грузії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:20

  targafrime написав:andrijk777
Там написано от 500 лари до 2500 а это большая разница и далеко не 4000 тысячи, Я вам и в Киеве могу найти такие вакансии ,многие продавцы например работают в смене, неделю работают неделю дома, и оклад там 5 тысяч ,а бывает и меньше!Да и я не говорю,что Грузия богаче Украины, они примерно на равне по зарплатам, а если в Украине чуть выше средняя зарплата, так половину коммуналка жрет,и то,я с Харьковской области и у нас не то,что б 13 тысяч средняя была, тут люди за 6 тысяч пашут, и огромная безработица, причем не только в моем городе,а в большинстве маленьких городах безработица,и мизерные зарплаты! так,что сравнение в 13 тысяч как то не уместно, нужно сравнивать по стране среднюю а не по Киеву, и разница будет огромной на деле средняя тысяч 9 по Украине,но не 13 500, тогда б за 20 никто б не ездил в польшу работать.

Мені ситуацію в Україні описувати не потрібно, я її сам знаю.
Мене цікавить Грузія.
Якщо ви вважаєте що в Україні середня $300-$400, то ок, я спорити не буду. Для звичайних людей це дійсно середня.
Але таку ж саму "середню" ви давайте і для Грузії. Для звичайних людей.
Якщо інформації у вас немає - то лапші вішати не потрібно.
Наскільки мені відомо - поза межами Тбілісі тотальне безробіття. Але не так безробіття, як у нас, де люди просто за 5000 працювати не хочуть, там просто немає ніякої роботи.
andrijk777
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