Що перешкоджає продажу квартири

Додано: Пон 21 чер, 2021 18:01

supermike007 написав: moveton В том то и дело, что отключить могут лишь должника, а если собственник новый, условный "Киевгаз Сбыт" или Водоканал не сможет этого сделать, если у нового собственника долгов нет. В том то и дело, что отключить могут лишь должника, а если собственник новый, условный "Киевгаз Сбыт" или Водоканал не сможет этого сделать, если у нового собственника долгов нет.

Не могут, но сделают, и потом долго будешь доказывать, что ничего не должен. А чтобы этого не произошло, нужно заранее приложить некоторые усилия. Из-за этого квартиры "с долгами" покупатели и боятся покупать, а требуют полного погашения перед продажей. Кто-то уверен, что долги висят "на квартире", а кто-то понимает расклад, и был бы не против, но не знает, как правильно поступать в такой ситуации, чтобы не оказаться должным по чужому долгу, и выяснять это не хочет. В принципе-то, оно и правильно. Любые проблемы с активом должны уменьшать его стоимость. Если там долга на пару тысяч долларов, то за скидку в 500 можно было бы и взять такую недвижимость. Только продавцы, как я понимаю, не очень-то торопятся снижать цену на этом основании, да и насобирать такой долг уже довольно проблематично. За гораздо меньшую сумму уже или отключат что-нибудь, или в исполнительную службу подадут.