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В Україні планують повернути
обов'язковий техогляд

В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:10

1) Ну так пускай проходят техосмотр те, кто собирается ехать в евросоюз на своем авто - вперед и с песней, смотрелись и 2 года могут кататься хоть кажен день туда-сюда... А МНЕ ЛИчНО ЭТОТ ЕВРОСОЮЗ НЕ НУЖЕН (был там в расцвет капитализма и в германии, и в польше и даже в дании - не надо не понравилось и ехаать туда не собираюсь) как их осмотры.
2) Уважаемое государство Украина и Евросоюз который требует осомтров авто для начал пусть осмотрят все дороги Украины, ведь даже в столице такое творится, что подвеска у любой машины умирает в 10 раз быстрее, чем на дорогах евросоюза, но даже основные автодороги страны (автомагистралей выского качества как в евросоюзе в украине практически нет) в плачевном состоянии, но зато государство которое должно держать эти дороги в соответствии с евросоюзом хочет меня же контролировать на неисправности в подвеске, возникшие как раз из-за некачественных дорог, которые должно быть обеспечено государством ;)....
feanor_black
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 07:09

  alter написав:Вообще-то, налог очень даже существовал и был отменен одновременно с повышением акцизов на топливо, то есть по сути таки "перенесен".


Помню-помню. Целых 60 грн. за 2 года, долларов 10 или около того. На такой налог такие дороги можно построить, что мама не горюй.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 07:47

Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

  dmitrievdima625 написав:Хозяин сделал тех осмотр и через месяц продал. Новый хозяин опять платит? Да этож чистой воды афера.

Ты раз в месяц обязательно продаешь авто? Ну или хотя бы раз в пол года?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:01

Пусть бензин сделают по 8 гривен дороги нормальные,а потом уже и тех осмотр для людей.такси пассажир.перевозки вообще коммерческий транспорт согласен хоть раз в полгода ,они на нем зарабатывают, а обычные люди, по нашим дорогам поездишь все собирай полгода копеечку на ремонт, государство не оплатит, машина пришла в не годность ,пусть ремонт оплачивает Укравтодор.
korotkovv308
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:02

Немного статистики. % рассчитаете сами.

С оффсайта патрульной полиции Украины:

Статистика ДТП в Україні за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

Дорожньо-транспортнi пригоди за причинами за період з 01.01.2020 по 31.12.2020
...
20. КЕРУВАННЯ НЕСПРАВНИМ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ
Загальна кількість ДТП - 535

в т.ч.
ДТП з загиблими та/або травмованими - 64

34. ВСЬОГО по Україні - 168 107

в т.ч.
ДТП з загиблими та/або травмованими - 26 140

http://patrol.police.gov.ua/wp-content/ ... .2020.xlsx (лист 5)

Статистика ДТП в Україні за період з 01.01.2021 по 31.05.2021

Дорожньо-транспортнi пригоди за причинами за період з 01.01.2021 по 31.05.2021
...
21. КЕРУВАННЯ НЕСПРАВНИМ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ

Загальна кількість ДТП - 118

в т.ч.
ДТП з загиблими та/або травмованими - 12

34. ВСЬОГО по Україні - 70 774

в т.ч.
ДТП з загиблими та/або травмованими - 8 152

http://patrol.police.gov.ua/wp-content/ ... .2021.xlsx (лист 5)
yanyura
 
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