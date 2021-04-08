RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Razer випустить «найрозумнішу»
маску Project Hazel...

Razer випустить «найрозумнішу» маску Project Hazel...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:25

Razer випустить «найрозумнішу» маску Project Hazel...

Пропонуємо до обговорення:
Багаторазові респіратори з підсвічуванням і гучномовцем будуть продавати обмеженою серією через офіційний сайт.

Дивися повний текст Razer випустить «найрозумнішу» маску Project Hazel (фото, відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94178
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:25

..заср..ли Планету,.. а теперь соревнуются, кто выкинет на рынок очередной дивайс, чтоб не сдохнуть раньше времени...((
maestro71
 
Повідомлень: 2168
З нами з: 09.09.11
Подякував: 167 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], safonovstanislav і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Daymak випустить електромобіль з опцією майнінгу під час...
R2 » Суб 05 чер, 2021 21:09
1 741
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 чер, 2021 21:09
rapyd777
Google представила Project Starline - онлайн-спілкування...
R2 » Чет 20 тра, 2021 08:20
1 216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 тра, 2021 08:20
oknerbob
Представлено захисну маску з вентиляторами і вбудованими...
R2 » Чет 08 кві, 2021 07:37
4 568
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 16:56
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (354)
22.06.2021 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.